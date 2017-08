Una nascita davvero inconsueta, che sicuramente rimarrà nei ricordi non solo dei novelli genitori ma anche degli spettatori che si sono trovati ad assistere allo spettacolo. La piccola Teresa è venuta al mondo alle 16 di martedì 8 agosto in autostrada, per la precisione nell'Autogrill di Santo Stefano, in provincia di La Spezia, sito lungo la A12. La coppia attendeva il termine della gravidanza per il prossimo 12 agosto, così come previsto dal ginecologo curante, ma la piccola Teresa aveva fretta di nascere ed è arrivata improvvisamente con qualche giorno di anticipo. La coppia stava rientrando da Zum Zeri, stazione sciistica invernale della Lunigiana dove il marito aveva portato la moglie per sfuggire al caldo torrido e terminare comodamente gli ultimi giorni di gravidanza, lontana dall'afa e dalla calura.

"Mia moglie era seduta vicino a me e mi ha detto di sentire qualche dolore. Mi sono subito fermato all'autogrill e ha partorito. È stata una grande gioia anche se il parto è stato piuttosto movimentato. È andato tutto bene", ha raccontato Federico Bonni, marito della neomamma Elisa Dell'Orto nonché ex consigliere comunale di Carrara per il Movimento 5 Stelle. "Siamo partiti per scrupolo, con grande calma. Luigi, il nostro primogenito ci aveva fatto aspettare qualche giorno rispetto alla data prevista e il parto non doveva avvenire prima del 12 agosto. Non abbiamo pensato di andare all'Ospedale di Pontremoli perché fino a quel momento la situazione era molto tranquilla: quel presidio è sprovvisto di un punto nascite e noi eravamo convinti di avere il tempo di raggiungere il Noa", continua il neo-papà.

"Improvvisamente le contrazioni sono diventate più frequenti e intense e la sacca si è rotta. Elisa è ostetrica e mi spiegava momento per momento quello che stava succedendo. Questo mi ha aiutato molto anche se stare al volante con tua moglie a fianco che sta per partorire non è certo semplice. Mi sono fermato, ho chiamato il 118. Mi hanno passato tre operatori, mentre io gridavo ‘Mia figlia sta per nascere, mia figlia sta per nascere'".

Con il terzo e ultimo operatore l'ex consigliere si è trovato a dover “cambiare versione”: «Mandate subito un'ambulanza. Mia moglie ha appena dato alla luce mia figlia. Siamo all'autogrill di Santo Stefano Magra». Sì perché mentre lui era al telefono per chiamare i soccorritori, Elisa ha aperto lo sportello dell'auto, è scesa e, in piedi nel piazzale, ha dato alla luce la piccola Teresa. Ad aiutarla solo una coppia di sconosciuti, con una bambina piccola al seguito: «Non abbiamo nemmeno avuto il tempo di ringraziarli e di presentarci. Ricordo che lui si chiamava Alfonso e aveva una bimba di nome Gaia. Ma il nome di sua moglie, la donna che per prima ha preso mia figlia appena nata, non lo conosco», racconta ancora emozionato Bonni.

Il parto non ha avuto alcun tipo di complicazione anche grazie all'esperienza professionale di Elisa, ex ostetrica. Pochi minuti dopo la nascita, Federico Bonni ha chiamato il 118 e la moglie è stata trasportata all'ospedale delle Apuane a Marina di Massa per i controlli di rito.