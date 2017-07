Quando si vuole fare una sorpresa speciale per la festa di compleanno di qualcuno di speciale si cerca sempre di trovare qualcosa di originale , ma quello che è riuscita escogitare una 22enne britannica va oltre le aspettative. Per festeggiare il compleanno del fidanzato, infatti, la ragazza ha ideato una festa a tema droga facendo realizzare una torta decorata con finte strisce di coca, ecstasy e banconote avvolte.

La giovane, Stacey Morris, originaria di da King's Lynn, voleva sorprendere il partner, il 23enne Ollie, con una sorpresa non facile da dimenticare e sembra esserci riuscita. Non solo, dopo aver pubblicato lo scatto online, la sua trovata è diventata subito virale ed è stata inondata con migliaia di messaggi. "Si è trattato solo di uno scherzo", ha tenuto a spiegare la 22enne, raccontando: "Scherziamo spesso tra noi e con tutti i nostri amici su questo tema perché guardiamo molti film e programmi sulle droghe. Per questo quando mi è venuta questa idea l'ho trovata perfetta".