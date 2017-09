È una storia davvero molto triste quella di Xanthel Linares. L’esistenza della 24enne americana è stata segnata da eventi molto complicati: un cancro e un trapianto di fegato. Lei però era riuscita a recuperar sempre. Nulla, tuttavia, ha potuto fare con un destino che evidentemente l’aveva proprio presa di mira. La ragazza è infatti è morta in un drammatico incidente quando la sua auto, uscita fuori strada, è finita dentro un acquedotto e lei è annegata al suo interno. Come scrive il Mirror, Xanthel stava viaggiando sulla strada che da San Bernardino conduce ad Hesperia (California) in auto con la sorella. Ad un tratto la ragazza ha perso il controllo della macchina ed è finita in un acquedotto dal quale non potevano più uscire.

Come ha raccontato sua madre Patricia in una conferenza stampa, quelli che hanno preceduto la morte delle due ragazze sono stati momenti di panico. La donna ha spiegato di aver ricevuto una telefonata alle 2.30 di notte. “Ero preoccupata visto l’orario, ma mai avrei immaginato quello che era successo”, ha ricordato Patricia. La figlia Xantelle avrebbe provato in tutti i modi a sottarsi al triste destino, mentre la sorella, dopo averla vista annegare, ha deciso di accettare la sorte e prima di andarsene per sempre ha chiamato la madre per un’ultima volta. “Mammina, la macchina, io sono immersa nell’acqua”, ha esclamato singhiozzando la ragazza al telefono con la madre. “Xanthel è morta, l’acquedotto. Stava urlando disperatamente” ha poi continuato.

In quel momento Patricia ha iniziato a capire cosa stava succedendo. La donna è rimasta paralizzata dal dolore e dallo sconforto. Per qualche secondo non è riuscita più a proferire parole. Ma proprio in quel preciso momento la figlia le ha detto le sue ultime parole: “Ti voglio bene”. La signora Linares ha poi chiamato i soccorsi che, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che recuperare i corpi delle due sorelle. La polizia sta ancora cercando di ricostruire con esatto la dinamica dell’incidente.