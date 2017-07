Quando ha salpato dal porto della sua città con la sua imbarcazione per una battuta di pesca mai si sarebbe aspettato di ritornare con un ospite molto gradito: un calamaro gigante dalla lunghezza di oltre cinque metri e mezzo. Ma la sorpresa è stata ancora più grande quando qualche settimana dopo ha pescato un altro esemplare della stessa specie e altrettanto grande. È la singolare impresa di un pescatore irlandese, Patrick Flannery, e del suo equipaggio che in appena due mesi ha catturato ben due calamari giganti.

La fruttuosa pesca al largo della contea di Kerry, nel sud ovest dell'Irlanda. Il primo calamaro era lungo 5,8 metri, il secondo era un esemplare leggermente più piccolo, misurando 5,5 metri. I calamari giganti, un tempo ritenute creature mitiche, abitano nelle profondità oceaniche per questo non è così comune pescarne uno né tantomeno due a breve distanza l'uno dall'altro.

La loro presenza in Irlanda è estremamente rara e solo sette casi sono stati segnalati negli ultimi decenni. Tra questi quelli del padre di Flannery, Michael che ne ha pescati due nel 1995, il che significa che quattro dei sette giganteschi calamari sono stati trovati da membri della stessa famiglia. Gli esemplari catturati dal peschereccio Cú na Mara non sono neanche trai più grandi visto che la specie può raggiungere dimensioni ragguardevoli: si parla di 10 metri per i maschi e addirittura di 13 metri per le femmine