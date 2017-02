La rivoluzionaria scuola, che quest'anno sarà inaugurata a Torino, ha un nome che è tutto un programma: si chiamerà "La scuola possibile", quella che molti genitori, tormentati dall'ansia dei compiti, aspettavano da tempo insieme ai loro bambini. Collocata all'interno del Basic Village, nasce come istituto privato da un'idea di Laura Milani, direttore e "ceo" dello Iaad, l'Istituto di arti applicate e design. Gli insegnamenti comprendono 5 aree: alfabetizzazione, immagine, scienza, suono e movimento. Gradualmente si incentiveranno anche le attività in inglese. Nel corso dell'orario complessivo 8-17, si terranno tre moduli di lezione da 80 minuti, divisi da lunghi intervalli ricreativi.

I bambini sono liberi da compiti e voti ma saranno seguiti perché ‘pochi'

Il movimento contrario ai compiti a Torino ha trovato una scuola dove l'apprendimento esonera da esercizi da procrastinare nell'orario da trascorrere a casa. La valutazione degli allievi avrà altre forme nonostante anche i voti siano messi al bando. Spiega Laura Milani che

La valutazione assume un'identità diversa: gli esami si trasformano in progetti, diventano momenti di verifica attiva, strumenti interpretativi per una relazione di cui sono autori tanto i bambini quanto gli adulti.

"La scuola possibile" responsabilizza i bambini nell'apprendimento, non gravando sui genitori con i compiti a casa.

"La scuola possibile" prevede un numero massimo di bambini di 15-18 per classe che consentirà una particolare interazione fra allievi e maestri. Inoltre non sarà necessario portare lo zaino: i materiali didattici saranno forniti dal Basic Village. Questo alleggerirà di tanto i bambini che non avranno pesi da portarsi a casa. Aggiunge la Milani