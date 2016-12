Piantare un albero a proprie spese e prendersene cura per tutto il tempo e nel caso morisse sostituirlo con un altro. È quanto chiede una scuola indiana ai genitori dei suoi piccoli alunni che non possono permettersi il pagamento della retta scolastica prevista per lo studio. Come raccontano alcuni quotidiani locali, l'iniziativa è stata promossa dalla scuola Shiksha Kuteer della città di Ambikapur, nella parte orientale del paese, per incoraggiare tutti gli studenti a ricevere un'istruzione almeno basilare, anche se i loro genitori non possono permetterselo economicamente.

La scuola ha preferito questa soluzione invece di abolire semplicemente la retta per i più poveri per far capire che si tratta comunque di un impegno gravoso anche se rispetto al costo delle tasse scolastiche tradizionali è un piccolo prezzo da pagare e in più c'è il valore aggiunto di contribuire a migliorare la qualità dell'aria a livello locale. La trovata è stata finanziata da un gruppo di professionisti locali e titolari di aziende in risposta all'aumento esorbitante delle tasse per l'istruzione in India. L'inziativa sembra aver riscosso un successo forse insperato visto che in un anno sono stati centinaia gli alberi piantati nella zona