Si era sempre distinta nello studio ottenendo ottimi risultati a scuola dove aveva assunto anche il ruolo di rappresentante di classe ma al momento del diploma finale è stata costretta a rinunciare alla rituale festa con i compagni dell'istituto solo perché è incinta. È quanto capitato ad una ragazza statunitense di 18 anni, Maddy Runkles, che ora accusa la scuola di promuovere l'aborto con simili comportamenti.

La ragazza, residente a Boonsboro, nello stato del Maryland, infatti frequenta una scuola cattolica privata che chiede ai suoi alunni di tenere sempre un comportamento corretto e di seguire alla lettera i dettami della religione tra cui appunto non avere rapporti sessuali prima del matrimonio. La ragazza, come gli altri compagni di scuola, aveva firmato un documento in cui prometteva di attenersi a queste regole ma nel gennaio scorso ha scoperto di essere incinta e, dopo aver annunciato la sua gravidanza, è stata prima sospesa per due giorni e infine le è stato comunicato che avrebbe dovuto rinunciare alla cerimonia di diploma

La ragazza ora accusa la scuola di averla trattata più duramente degli studenti che sono stati sospesi per altri motivi come abuso di alcol o comportamenti violenti. "Dicono che sono pro-vita e contro l'uccisione di bambini nel grembo, ma non agiscono a sostegno delle ragazze che scelgono di mantenere il bambino", ha accusato Maddy Runkles che è stata anche espulsa dal consiglio degli studenti. "Onestamente, mi fa pensare che forse l'aborto sarebbe stato meglio. Poi mi avrebbero perdonato" ha concluso la 18enne.