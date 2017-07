Una ex militare della Raf (Royal Air Force) britannica, Rebecca Crookshank, ha deciso di diffondere le foto e i video della sua esperienza di reclutamento presso l'aeronautica militare del Regno Unito. Lei, unica recluta di sesso femminile nell’esercito, fu sottoposta ad una prova di iniziazione assolutamente sessista e inquietante. Sono passati ben 16 da quella scioccante esperienza ed ora la donna ha deciso di descrivere gli scandalosi dettagli di quelle pratiche di mobbing che è stata costretta a subire dai suoi compagni maschi. Al suo arrivo nella base delle Falklands, Rebecca fu sottoposta ad una sorta di cerimonia di iniziazione a dir poco imbarazzante.

"Fui salutata da una fila di uomini con i pantaloni abbassati e i sederi all'infuori: fu l'inizi di un periodo buio" spiega la 37enne, che ha acconsentito alla pubblicazione delle foto di quella spiacevole esperienza. . Rebecca era l'unica donna tra i 28 uomini alla base RAF Mount Alice nel 2001. I suoi compagna la chiamavano "Pussy" (in inglese "passerina"), la tastavano e toccavano ovunque. Secondo la testimonianza della Crookshank, era comune che durante l'addestramento molti superiori facessero sesso con le giovani reclute. “Mi sono sentita violata più volte, tutto ciò che succedeva lì non era giusto” ha detto al Mirror.

Ora ha lasciato la Raf e dedica il suo tempo alla lotta contro gli abusi sessuali nei corpi militari. "Il comportamento abominevole che ho riscontrato nel 2001 potrebbe essere una cosa che andava avanti da anni e anni, ma ha avuto un impatto enorme sulla mia vita. Non potevo starmene in silenzio” ha detto Rebecca. "Se un altro essere umano legge la mia storia e trova il coraggio di parlare della propria esperienza personale di abuso nei militari o in qualsiasi altro luogo di lavoro, allora insieme possiamo avvicinarsi a un cambiamento di comportamento, ad un cambiamento positivo di fronte alle avversità” spiega la donna.