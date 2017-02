Una tragedia che forse poteva essere evitata se fossero stati seguiti tutti i canoni di sicurezza sui luoghi di lavoro: una vicenda degna di un cruento film dell'orrore che ha visto protagonista Rosario Biundo, un uomo di 72 anni di Partinico, in Sicilia, morto schiacciato dal suo mulino – il Mulino Biundo. A quanto pare l'anziano stava lavorando quando è stato tirato dentro alla struttura che lo ha letteralmente schiacciato. L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita ma dalle prime sommarie indagini sembra che il 72enne avesse indossato uno fasciacollo che si è impigliato rimanendo incastrato negli ingranaggi del sistema di macina. Malgrado le resistenze, pare che la testa dell’uomo sia rimasta incastrata nella macchina. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, sanitari del 118 e pompieri, per la vittima non c’è stato proprio nulla da fare.

Ieri morto un operaio dopo tre mesi di coma.

L'incidente sul lavoro che ha visto protagonista Rosario Biundo non è che l'ennesimo degli ultimi giorni. Ieri è morto Benedetto Ruocco, operaio 64enne originario di Sambuco, in provincia di Salerno, che lo scorso 30 novembre aveva avuto un incidente sul lavoro a Ravello, ed era ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Dopo tre mesi di coma, ieri è arrivato il decesso. L'uomo stava lavorando su un terrazzamento quando è caduto da un’altezza di quasi quattro metri, sbattendo la testa a terra. Dopo aver perso molto sangue è stato soccorso e trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Salerno, dove fu operato nel reparto di neurochirurgia nel tentativo di interrompere l'emorragia in corso. Ora sarà disposta l'autopsia sulla salma, la magistratura ha aperto un'inchiesta per verificare se siano stati rispettati tutti i presidi di sicurezza sui luoghi di lavoro.