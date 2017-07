“Ho deciso di non punirlo. Probabilmente lo avrebbe solo traumatizzato”. Una madre ha descritto il momento in cui il figlioletto di 4 anni le ha rivelato di aver ammazzato il loro cucciolo domestico. La donna, che per motivi di sicurezza ha preferito restare anonima, ha spiegato sul forum Mumsnet di aver trovato il corpicino del cane senza vita nel giardino dietro l’abitazione e, dopo aver esaminato i filmati delle telecamere a circuito chiuso, di aver realizzato che era stato il suo bambino a gettarlo fuori da una finestra. Il piccolo le ha poi chiesto “coccole e baci” prima di rivelare cosa aveva fatto. “Me l’ha detto con una voce molto tranquilla e serena. Inizialmente ho gridato contro di lui. Piangevo, ero davvero giù per quello che avevo scoperto. Poi mi sono accorta che lui era molto triste, lo vedevo dai suoi occhi” ha racconto la donna. La madre si è rivolta al forum per chiedere agli altri utenti se le azioni del figlio fossero indicative di qualche problema più profondo. Tuttavia, la discussione è diventata molto accesa e alla fine il thread è stato eliminato dai moderatori.

Cosa dice la psicologia.

Secondo un articolo della Psychology Today, i bambini in età prescolare – quindi fino a sei anni – spesso non hanno la maturità per capire che gli animali hanno sentimenti e non devono essere trattati come giocattoli. "Ogni atto di violenza commesso contro un animale non è il segnale che quel bambino diventerà un pazzo omicida da grande", si può leggere. "Ciò che capita soprattutto coi bambini piccoli, la cui esuberanza naturale e la curiosità possono portare ad alcune esperienze spiacevoli per i loro animali domestici, è bene capire che a volte è necessario un po’ di tempo per educare il bambino sul trattamento umano" spiega la rivista scientifico-psicologica.