Torna a parlare Silvio Berlusconi, sempre più determinato a tornare in campo da protagonista in vista del voto per le Regionali in Sicilia e successivamente delle politiche per il rinnovo del Parlamento. Il Cavaliere sceglie di inserirsi nel dibattito sulla politica economico – finanziaria del nostro Paese, con una proposta di "doppia circolazione monetaria" che è comunque destinata a far discutere. Rispondendo ad alcune domande pubblicate sul quotidiano Libero, Berlusconi spiega: "Tutti i Paesi più importanti dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dalla Federazione Russa alla Cina e al Giappone hanno combattuto la crisi anche stampando moneta. È quello che dovremmo fare anche noi, tenendo conto del fatto che in questo momento l'inflazione è quasi assente".

Si tratterebbe, in soldoni, di introdurre una nuova moneta per utilizzo interno, una specie di lira riveduta e corretta che sarebbe destinata in gran parte ai consumi degli italiani. Aggiunge Berlusconi: "In questo modo otterremo una parziale riconquista della sovranità monetaria dello Stato". Per il Cavaliere, dunque, sarebbe possibile operare con due monete, una nazionale per le transazioni domestiche ed una comune per le transazioni internazionali, sul modello di quanto parzialmente fatto a cavallo tra gli anni 80 e 90 con l'ecu: "La differenza sostanziale è che negli anni '80 e '90 entro certi limiti era possibile usare la svalutazione come arma competitiva. Noi invece proponiamo un utilizzo interno della seconda moneta per rilanciare i consumi e la domanda che sono leve fondamentali per una crescita sostenibile e duratura del Paese".