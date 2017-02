Non solo uno degli uomini più potenti del mondo, come universalmente riconosciuto, dietro all'aspetto istituzionale si nasconderebbe anche uno degli uomini più ricchi del pianeta. Stiamo parlando del presidente russo Vladimir Putin che pur non vantando il primato ufficiale di ricchezza, che secondo la rivista Forbes spetta sempre al fondatore di Microsoft Bill Gates, in tanti anni di guida del Paese avrebbe accumulato un patrimonio sterminato e in gran parte tenuto nascosto. È quanto sostengono diversi analisti secondo i quali durante i suoi quasi due decenni al potere il leader del Cremlino avrebbe investito i suoi averi nel settore immobiliare e nelle partecipazioni societarie accumulando risorse per svariati di miliardi di dollari.

Secondo l'analista politico Stanslav Belkovsky, Putin già nel 2007 infatti poteva vantare su un patrimonio netto di oltre quaranta miliardi di dollari poi saliti a 70 miliardi grazie a vari investimenti nelle industrie che venivano privatizzate e al acostruzine di palazzi faraonici coi soldi pubblici. Secondo Bill Browder, fondatore ed ex gestore di uno dei fondi stranieri più importanti in Russia, in realtà l'ex agente del Kgb può contare addirittura su un patrimonio di ben 200 miliardi di dollari, una stima che se confermata farebbe di lui la persona più ricca del mondo. Anche se per alcuni queste stime sono prive di fondamento perché sopravvalutano enormemente il patrimonio mobiliare di Putin, Browder è convinto del contrario facendo riferimento a presunte malversazioni nel governare il Paese soprattutto negli affari di petrolio e gas.

"Durante i suoi anni di presidenza in Russia, Putin ha accumulato una fortuna a spese dello Stato, approfittando dell’aumento della ricchezza del paese e ritagliandosi una fetta di guadagni personali grazie alla quantità di denaro non investita nelle scuole, nelle infrastrutture, nella sanità così via. Tutta questa montagna di soldi è finita in conti in banca e in fondi hedge gestiti da Putin e dai suoi collaboratori” sostiene Browder. Interpellato in passato, Putin, che non ha mai rivelato il suo vero patrimonio privato, ha solo affermato che è tutta spazzatura inventata dalla stampa per denigrarlo.