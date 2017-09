La Regione Sardegna vuole far fuori il sovrintendente Fausto Martino. Come hanno denunciato anche i Verdi, Martino "Aveva espresso un suo parere contro la nuova legge sarda che vorrebbe dare il via libera a nuove costruzioni turistiche, ecomostri compresi, perfino nella fascia costiera finora considerata inviolabile, cioè spiagge, pinete, scogliere e oasi verdi a meno di trecento metri dal mare". La legge in questione è quella sull'edilizia sarda, la legge regionale 11 del 3 luglio 2017, impugnata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del premier Gentiloni, lo scorso 29 agosto. La legge sarebbe incostituzionale, in quanto le disposizioni contenute nel testo sono state considerate fuori dalle competenze assegnate all'Isola di cui gode in quanto regione a Statuto speciale: violerebbe in particolare l'articolo 117 della Costituzione, quello appunto che disciplina le potestà legislative dello Stato e delle regioni.

Vicenda simile a quella accaduta in Campania, quando all’inizio del mese di agosto, la norma varata dalla giunta De Luca in Campania per fermare la demolizione degli edifici abusivi è stata impugnata dal Governo. I Verdi prendono le difese del sovrintendente: "È sconcertante l’azione intrapresa dalla Regione Sardegna contro Fausto Martino, Sovrintendete ai beni paesaggistici e architettonici della Sardegna, semplicemente perché è stato rigoroso nell’applicare la legge"- accusa il coordinatore nazionale dei verdi Angelo Bonelli – "A lui va tutta la solidarietà e appoggio dei Verdi. È incomprensibile che in Sardegna si voglia liquidare il Piano Paesaggistico voluto da Soru, e preso a modello in Italia e all’estero da chi pensa che tutelare il territorio, e soprattutto i litorali, sia fondamentale".

L'ultimo baluardo contro l'avanzata del cemento in Sardegna sembra essere proprio Fausto Martino, architetto, originario di Salerno, esperto di aspetti giuridici in materia di paesaggio e ambiente. Ma per la giunta di Pigliaru le sue posizioni sono scomode. L'assessore sardo all’urbanistica Cristiano Erriu, qualche giorno fa ha inviato una lettera al Mibac, in cui viene chiesta la rimozione di Martino:"Ha pregiudizi – è scritto nella nota di Erriu – e con lui è difficile qualsiasi interlocuzione, d’ora in poi con Martino non parleremo più".

In questo braccio di ferro Fausto Martino si è difeso con poche parole: "Non sapevo che manifestare opinioni fosse un reato, comunque in questi anni non ho fatto altro che chiedere il rispetto delle norme, mi pagano per questo".