Molto probabilmente se lo ricorderanno il peggior primo appuntamento della loro vita. Due giovani britannici si erano conosciuti su Tinder – la famosa app per smartphone dedicata agli incontri tra sconosciuti – ma non potevano certo immaginare quanto bizzarra e assurda sarebbe stata la loro serata.

Come riporta la BBC, i fatti sono avvenuti a Bristol e a raccontarli è stato lo stesso ragazzo, Liam Smith: “La serata stava andando bene. Abbiamo mangiato pollo in un noto ristorante, abbiamo bevuto un po' di birre e dopo siamo andati a casa mia per una bottiglia di vino e un film". Ma quando la giovane è dovuta andare in bagno, è stato l’inizio della fine. Dopo aver fatto il suo bisogno (quello grosso), la ragazza ha fatto una sconcertante scoperta: lo sciacquone non funzionava. Così per evitare di fare una figuraccia con Liam, ha raccolto le sue feci con la carta igienica e ha provato a lanciarle fuori dalla finestra. Che però aveva i doppi vetri, con il secondo bloccato: per la serie ‘i guai non vengono mai da soli’, gli escrementi sono finiti proprio in quello spazio.

Non le restava che confessare il misfatto a Liam. "A quel punto lei ha avuto un'idea – ha continuato il ragazzo -. Visto che è una ginnasta amatoriale, ha provato a superare il primo vetro per riprenderla. Ma ha avuto lo stesso problema ed è rimasta intrappolata tra i due vetri. Mi ha chiesto aiuto ma non riuscivo a fare nulla. È stata lì per circa 15 minuti". Morale della favola: la coppia è stata costretta a chiamare i vigili del fuoco. Questi ultimi però hanno dovuto rompere una finestra per salvare la ragazza.

E così Liam ha pensato bene di creare una pagina GoFundMe, la piattaforma di crowdfunding, per pagare i danni (300 sterline). Proprio su quel sito il ragazzo ha descritto con minuzia di particolari tutta la disavventura di cui è stato involontario protagonista. Ed è stato ripagato: quasi 2mila sterline già raccolte, nel momento in cui scriviamo.