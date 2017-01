"Qualcuno ha bisogno di guadagnare oltre 50 milioni di sterline all'anno?". Da questa semplice domanda è scaturita la proposta del presidente del partito laburista inglese Jeremy Corbyn, che ha suggerito l'introduzione di una sorta di tetto massimo al reddito che ogni persona potrà percepire annualmente. Secondo il laburista, infatti, l'istituzione di questo limite ai guadagni personali sarebbe "la cosa più giusta da fare" in un'ottica di redistribuzione dei redditi che possa limare le diseguaglianze economiche presenti nel Regno Unito, un Paese in cui da una parte sono presenti persone che guadagnano molto più di quanto sarebbe in realtà sufficiente a vivere in maniera più che dignitosa e dall'altra, invece, milioni di persone vivono con redditi troppo bassi, redditi che non talvolta non riescono a garantire alle famiglie una vita soddisfacente. "I livelli di disparità di reddito del Regno Unito stanno peggiorando e così non si può andare avanti, se vogliamo vivere in una società più egualitaria", ha spiegato Corbyn a BBC Radio 4 questa mattina. "In tutta onestà, io vorrei ci fosse una sorta di limite ai guadagni troppi alti", ha proseguito, aggiungendo che il Regno Unito non può fondare la propria economia sulle diseguaglianze sociali.

La proposta di introdurre un tetto massimo ai redditi nel Regno Unito è stata avanzata dallo stesso Corbyn nel corso della competizione elettorale per l'elezione del leader del partito laburista del 2015. Durante un'intervista a Sky News, il politico britannico specificò che secondo la sua proposta il reddito massimo avrebbe dovuto stabilizzarsi intorno a una cifra di poco superiore al proprio stipendio, pari a 138mila sterlina annue, sostenendo, per esempio, che gli stipendi milionari dei calciatori fossero ridicolmente troppo alti.

Non solo un reddito massimo, però, le proposte di Corbyn sono varie e tutte basate in ottica di riduzione delle diseguaglianze sociali. Il leader laburista, infatti, ha annunciato che quando sarà al governo una delle prime leggi che andrà a introdurre sarà quella di un salario reale per tutti pari a minimo 10 sterline l'ora.