L'appello proviene da una delle voci più autorevoli possibili, Ramin Bahrami, il pianista iraniano che nei giorni scorsi si è esibito in Italia, a Ponte di Legno, impegnato il 13 agosto in un concerto a quattro mani con Andrea Palermo su un programma di musiche di Mozart, Haydn, Schubert, Brahms e Bach. Secondo l'importante musicista, la musica classica deve sviluppare delle modalità per riuscire a portare il proprio messaggio ai più giovani in maniera molto diversamente da quanto ha fatto finora. Il rischio, secondo Bahrami, è quello di "finire in un'oasi protetta" come gli animali in via di estinzione.

Questo il messaggio che Ramin Bahrami ha inteso portare a Ponte di Legno, dove si è esibito lo scorso 13 agosto. Il pianista iraniano – che preferisce definirsi persiano dato che ha dovuto lasciare il Paese ancora bambino con l'arrivo degli Ayatollah che hanno imprigionato il padre – ha trascorso gran parte della sua giovane esistenza a raccontare in giro nel mondo in che modo la musica è necessaria, iniziando da quella di Johann Sebastian Bach, di cui è uno dei più grandi interpreti.

Proprio la musica di Bach è, secondo il prestigioso pianista, la più adeguata da insegnare ai giovani, verso cui però bisogna mantenere un atteggiamento non altezzoso

Non bisogna mettersi in cattedra. La musica di Bach è adattissima ai ragazzi che amano il ritmo e anche la bellezza. Bisogna però dar loro la possibilità di scoprirla.

Per le medesime ragioni, per "svecchiare" l'immaginario che circonda la musica classica, Bahrami ha di recente pubblicato un libro per giovanissimi e ha da poco realizzato un disco assieme al pianista jazz Danilo Rea dal titolo quanto mai pop "Bach Is in the Air" e in futuro non nasconde di poter avere altri progetti in grado di creare maggiori commistioni tra la musica classica e altri generi.