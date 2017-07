Come vi abbiamo raccontato, la decisione del Governo di utilizzare soldi pubblici per salvare le banche venete, ormai in crisi irreversibile, ha riacceso lo scontro sulle misure che la politica ha adottato per sostenere il nostro sistema bancario. In attesa della Commissione d'inchiesta, che dovrà far luce sulle responsabilità, la polemica politica ruota intorno all'utilizzo del debito pubblico per salvare le banche e sulle norme che, secondo l'opposizione, scaricherebbero sui cittadini gli errori di dirigenti e azionisti delle principali banche italiane.

A riaccendere lo scontro è dunque il MoVimento 5 Stelle, che propone una sorta di DASPO, ovvero l'interdizione perpetua, per quei dirigenti che sono colpevoli di aver distrutto la solidità degli istituti di credito. Ecco come viene presentata la proposta sul blog di Beppe Grillo