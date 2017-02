Non bisogna condannare al carcere tutti i pedofili in quanto esistono anche quelli “a basso rischio”. A esprimere un concetto simile è stato Simon Bailey, il comandante della polizia inglese per la tutela dei minori che è anche alla guida della controversa Operation Hydrant sugli abusi sessuali ai minori cosiddetti “storici”. Secondo il capo della polizia britannica quanti si “limitano” a guardare immagini indecenti possono essere sottoposti a dei programmi di riabilitazione invece di finire in carcere. Sempre secondo il comandante, la polizia ha raggiunto il “punto di saturazione” con le migliaia di denunce arrivate negli ultimi tempi da parte di chi ha subito degli abusi. Negli ultimi tre anni, in Gran Bretagna le denunce per pedofilia sono aumentate dell’80 percento. La proposta shock è stata lanciata attraverso il britannico The Times. “Dobbiamo pensare a soluzioni diverse dall’arresto per quegli individui che non costituiscono una minaccia immediata per i bambini perché non sono in diretto contatto con loro. La polizia, i tribunali e la procura non hanno la capacità di far fronte a tutto”, ha spiegato il capo della polizia facendo riferimento quindi a una possibile depenalizzazione dei reati meno gravi.

Critica la reazione dei gruppi a difesa dei minori – Bailey è consapevole del fatto che le sue parole sono destinate a scatenare una polemica che in realtà comunque già esiste considerati i ritardi con cui si è arrivati a una inchiesta pubblica per fare luce su decenni di attività vera o presunta da parte di pedofili “vip”. Critica la reazione di diversi gruppi a difesa dei minori, secondo cui con una proposta simile si dà una sorta di nulla osta ai pedofili. “Qualsiasi tipo di messaggio che porti i pedofili a pensare che potranno farla franca non aiuta certamente a proteggere i bambini” ha detto Peter Saunders, a capo dell’Associazione Nazionale per le persone che hanno subito abusi nell'infanzia.