Ha suscitato non poco scalpore la relazione tra il neo presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Marie-Claude Trogneux: i due, come è noto, hanno svariati anni di differenza e lei era stata la sua insegnante a scuola. Ebbene, negli Stati Uniti c'è un caso assai simile, anche se l'epilogo non è stato – ovviamente – lo stesso: al contrario Vili Fualaau, 33 anni, alcuni giorni fa ha chiesto di poter divorziare da sua moglie Mary Kay Fualaau di 55 anni, con la quale è stato sposato per 12 anni. Lei, sua ex professoressa, in passato era stata in carcere, condannata in tribunale proprio per aver avuto rapporti sessuali con lui quando era ancora uno studente minorenne.

Uscita di carcere all'età di 34 anni, la donna non ha atteso neanche un giorno per rivedere Vili, nonostante fosse già madre di quattro figli. I due si sono frequentati per un po poi, nel 2005, hanno deciso di coronare quella relazione che ormai durava da troppo tempo sposandosi. Alcuni giorni fa però l'uomo si è recato in un tribunale di Washington ed ha presentato istanza di separazione: ai giornalisti, che in tutti questi anni hanno continuato a seguire il suo curioso caso, non ha voluto fornire nessuna spiegazione. Ha solo detto che i figli, che ha avuto durante le lunga e travagliata relazione con Mary Kay Fualaau, meritano una famiglia serena e che quindi è per il loro bene che il padre e la madre intendono divorziare.