È ancora una volta l'Aurelia a essere teatro di un tragico incidente stradale. Questa notte una Porsche guidata da una ragazza di soli 19 anni è uscita di strada, schiantandosi contro alcuni alberi sul ciglio della strada: nell'incidente ha perso la vita Giada, una ragazza ventunenne. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai vigili del fuoco, giunti sul posto pochi minuti dopo grazie alle segnalazioni di altri automobilisti.

La Porsche procedeva a forte velocità, quando l'autista ha perso il controllo ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero: Giada, che occupava il lato passeggeri, è stata sbalzata fuori dall'auto ed è morta sul colpo. Inutili i soccorsi, giunti sul posto dopo pochissimi minuti. Ferita, ma non in pericolo di vita la conducente della Porsche, che ora è ricoverata in ospedale ed è ancora sotto shock.

Sono stati gli stessi Vigili del Fuoco a diffondere le immagini dello schianto, che mostrano l'auto dopo la collisione con gli alberi a lato strada