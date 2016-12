La “Dama con l'ermellino” di Leonardo da Vinci, uno dei quadri più belli e famosi dell’artista italiano, è diventato ufficialmente proprietà dello Stato polacco alla fine di una serie di trattative piene di polemiche. Il dipinto apparteneva da oltre due secoli alla famiglia nobile Czartoryski, ma ora il principe Adam Karol ha deciso di cedere al governo di Varsavia l'intera collezione di cui il quadro di Leonardo fa parte. Il prezzo pattuito è da svendita: 100 milioni di euro (500 milioni di zloty) per l'intera collezione che comprende 86 mila oggetti museali, compresi un dipinto e le grafiche di Rembrandt, schizzi di Renoir, 250 mila libri e documenti. Praticamente una donazione visto che l’intera collezione ha un valore superiore ai 2 miliardi di euro e solo l’opera di Leonardo che ritrae Cecilia Gallerani, la giovane amante del Duca di Milano Ludovico Sforza, è assicurata per 350 milioni.

“Con questa donazione alla nazione polacca, sto solo seguendo quello che hanno fatto i miei antenati: lavorare per la Polonia e fare il massimo per aiutarla”, ha detto il principe durante la cerimonia del definitivo passaggio di consegne di fronte al ministro della Cultura del Paese. “Ognuno nella vita fa quello che vuole fare, io ho voluto fare una sorta di donazione e questa è stata la mia scelta”, ha inoltre detto ai giornalisti che gli chiedevano perché avesse accettato una somma così bassa per la collezione difendendo quindi la sua decisione (che ha provocato le dimissioni in massa di tutto il consiglio di amministrazione della Fondazione che curava i quadri di famiglia). “In qualità di cittadini polacchi, ora siamo tutti proprietari della collezione Czartoryski”, ha dichiarato il ministro della Cultura polacco Piotr Glinski.