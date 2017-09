Alla fine è arrivata la conferma ufficiale da parte della polizia statunitense. I resti trovati nei muri di cemento di una casa del Kansas appartengono a Evan Brewer, un bambino di tre anni di cui da tempo era stata denunciata la scomparsa. La drammatica scoperta è stata fatta dal proprietario dell’immobile insospettito dall'odore nauseabndo proveniente dalle mura dell'immobile. La polizia ha subito tratto in arresto la madre del piccolo, Miranda Miller, 36 anni, e il suo compagno Stephen Bodine. La coppia aveva vissuto diversi mesi in quella casa e denunciato la scomparsa del bimbo.

“E’ brutto dirlo, ma sembrava che il bambino fosse come in una bara di piccole dimensioni quando è stato tirato fuori da lì”, ha detto un vicino all’emittente KWCH-TV. “Aveva le dimensioni di un lettino, ma credo fosse molto pesante. Gli agenti sono stati costretti ad usare un carrello elevatore per portarlo fuori dalla casa” ha aggiunto. Carl Brewer, avvocato del padre del piccolo, ha dichiarato a KWCH: "E’ stato in quella posizione per mesi, non è ancora chiaro se è stato messo lì vivo o morto”. Bodine, 40 anni, era già stato arrestato in passato per aggressione aggravata. Nei mesi che hanno preceduto la scomparsa di Evan, il padre aveva tentato di ottenere un'ordinanza giudiziaria per proteggere il figlio dall’uomo, ha spiegato la stazione locale.