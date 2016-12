Sono in pericolo aumento negli USA i casi di persone uccise da poliziotti mentre impugnano imitazioni di armi da fuoco. I dati pubblicati in esclusiva dal Washington Post mostrano ancora una volta un lato dell’America sanguinoso e violento: 86 persone sono state uccise da agenti negli ultimi due anni perché aveva con sé delle riproduzioni di armi (pistole ad aria compressa, pistole giocattolo, o repliche realistiche). Dall'inizio dell'anno, riferisce il quotidiano della Capitale, questi fraintendimenti hanno portato all'uccisione di 43 persone da parte delle forze dell'ordine, e di altrettante nel 2015. Dall'inizio dello scorso anno, 2 mila persone sono state uccise negli Usa da agenti di polizia in servizio. Nel solo 2016 le morti sono state 916: 300 avevano meno di 30 anni mentre il nome degli agenti che hanno sparato il colpo fatale è stato reso noto solo in un terzo dei casi. E i numeri, come detto, appaiono davvero inquietanti se si guarda alle uccisioni di persone con armi finte.

“Non c'è alcuna formazione al mondo per un ufficiale affinché possa distinguere una pistola vera da una finta” dice il tenente Christopher Cook di Arlington, Texas. “Una pistola giocattolo in un Paese con 300 milioni di armi da fuoco vere, è difficile da distinguere," gli fa eco Chuck Wexler del Police Executive Research Forum. ‘Se non posso procurarmi una pistola vera, è più facile andare in un negozio Wal-Mart o qualsiasi supermercato per comprarne una replica senza problemi. Perché se lo faccio, il ragazzo dietro il bancone non mi chiederà certo per cosa la compro” evidenzia Geoffrey Alpert, professore di giustizia penale presso l'Università della Carolina del Sud. Il problema delle armi finte è diventato di dominio pubblico nel 2014 quando la polizia di Cleveland, mentre era impegnata nella ricerca di un uomo armato, compì un tragico scambio di persona e uccise il 12enne Tamir Rice che stava giocando in un parco con una pistola giocattolo. “Quella è una storia orribile, davvero orribile. Ma come lui ci possono essere tanti altri casi di vite perdute per un giocattolo” ha detto il capitano Richard London di Allentown, Pennsylvania.