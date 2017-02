La più bella moneta del mondo è italiana: il prestigioso riconoscimento è arrivato da Berlino, per la precisione dal World Money Fair, il più importante appuntamento numismatico internazionale. Protagonista la moneta da dieci euro in argento, celebrativa dei 70 anni di pace in Europa, che si è aggiudicata non uno ma ben due riconoscimenti mondiali: il premio Coin of the Year ma anche quello per la moneta dal maggior valore artistico. Dopo aver ricevuto due anni fa il premio alla carriera, l'autrice dell'opera Maria Carmela Colaneri ha portato nuovamente la Zecca dello Stato sul gradino più alto del podio, superando più di quaranta Zecche di altrettanti Paesi. "Devo confessare che la ricerca compositiva sul tema della Pace è stata piuttosto sofferta: avevo paura di banalizzare un argomento già abbastanza rappresentato", ha commentato l’artista.

La moneta da 10 euro è un oggetto di culto tra i collezionisti e tutti gli esemplari prodotti – rappresentanti l’allegoria del buon governo di Ambrogio Lorenzetti – sono andati letteralmente a ruba. In occasione del World Money Fair sono stati esposti ancge i bozzetti della collezione numismatica 2017 della Repubblica Italiana. Tra le prime emissioni, la moneta da 2 euro raffigurante la facciata di San Marco e una micro moneta in oro, per un valore nominale di 10 euro, che con la riproduzione del busto di Adriano inaugura la serie “Imperatori Romani”.