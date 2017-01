La loro figlioletta di tre anni è nata con una rara sindrome che le ha completamente deformato il volto ma loro non hanno soldi e possibilità per curarla né tanto meno per farla operare. È la triste storia di un famiglia thailandese della provincia di Nakhon Sawan, nella parte centro occidentale del Paese asiatico, che ora chiede un sostegno economico da parte di tutti per poter almeno accudire la piccola in maniera dignitosa. La bambina, affetta da una sindrome incurabile ed ereditaria per la quale il cranio non si richiude correttamente durante lo sviluppo iniziale lasciando la testa e la faccia deforme, infatti necessità di cure costanti e quotidiane che hanno ridotto i genitori sul lastrico.

La piccola deve respirare solo attraverso la bocca e l'alimentazione deve essere forzata tramite un tubo nello stomaco. Il trattamento per la malattia, che colpisce un bimbo ogni 5mila nati vivi in tutto il mondo, di solito consiste in svariate operazioni chirurgiche che però la famiglia non può permettersi. La loro vicenda è stata presa a cuore da associazioni locali nel tentativo di sollecitare le donazioni per l'acquisto di latte in polvere e preparazioni mediche per la bimba.