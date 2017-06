Dieci in italiano, idem in scienze, nove in matematica. Dieci anche in storia e geografia, ma nove in lingua straniera, scienze motorie e educazione artistica. Sono i voti da primo della classe di un bambino che frequenta la prima elementare. Voti che di sicuro non avrebbero fatto notizia, se non fosse che a pubblicarli è stato un uomo – Vito Zito – che ha voluto in questo modo rispondere a quanti, leghisti e "grillini" – da giorni si oppongono all'approvazione definitiva della legge sullo Ius Soli, ovvero il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di immigrati nati o cresciuti nel nostro Paese. Già, perché quella pagella appartiene al figlio di una coppia di albanesi e quella foto è la risposta migliore a quanti sostengono che neppure i ragazzi nati nel nostro paese debbano avere accesso alla cittadinanza.

Scrive Vito Zito: "Questa è la pagella di prima elementare del figlio di un mio carissimo amico albanese. Il bambino è nato in Italia e i suoi genitori hanno vissuto qui più di quanto abbiano vissuto in Albania. Allora, se proprio non vi rendete conto dell'occasione, l'ennesima, che state facendo perdere a questo Paese, rassegnatevi, perché il futuro sarà in ogni caso di questi bambini".

Il bambino, di cui ovviamente non è stato rivelato il nome, è nato in italia da genitori albanesi. Suo padre arrivò sulle coste pugliesi a bordo di un barcone 17 anni fa e ha vissuto per 15 anni a Noci, nel cuore del comprensorio dei trulli, dove ha sposato una sua connazionale. Nel 2015 tutta la famiglia aveva fatto ritorno in Albania per un anno salvo poi rientrare in Italia, trasferendosi in provincia di Bergamo, per consentire al bambino di frequentare qui la scuola. A giudicare dalla pagella i risultati del bimbo sono lusinghieri: malgrado ciò il piccolo dovrà attendere prima di poter dire: "Sono un cittadino italiano".