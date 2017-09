Dramma all’ospedale di Sassuolo, in provincia di Modena. Nella serata del 13 settembre una bambina è deceduta durante il parto, la madre, invece, è in buone condizioni fisiche. Si tratta di un caso di distocia di spalla, una complicanza che rende più difficile la fuoriuscita del bambino: nonostante tutti gli sforzi messi immediatamente in campo dall’equipe medica e ostetrica– comprese le manovre di rianimazione neonatale – non si è riusciti a salvare la nascitura. “Un evento tragico” che ha molto colpito il personale e la direzione del nosocomio. La madre è attualmente monitorata in ospedale e non corre rischi per la propria salute.

Cos'è la distocia della spalla.

La distocia della spalla è una complicanza del parto abbastanza rara: la sua incidenza non raggiunge quota 2%, oscillando in modo variabile tra lo 0,2 e l’1,6%. Si tratta di una condizione che rende più difficoltosa la fuoriuscita del piccolo e, in particolare, della sua spalla, che non segue la testa bloccandosi all’inizio del canale del parto: nelle fasi finali, il corpo del piccolo non segue, come dovrebbe, la testa. In particolare, la spalla si blocca all’inizio del canale del parto, rendendo difficoltoso, se non impossibile senza l’intervento dei medici, la fuoriuscita del piccolo. Purtroppo nel caso di Sassuolo è stato fatale.

