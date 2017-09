Quando è venuta al mondo ha impressionato anche i medici dell'ospedale che hanno aiutato la madre a partorire. Con i suoi sei chilogrammi di peso infatti ha stabilito un nuovo record per la struttura sanitaria che così l'ha eletta a mascotte dell'ospedale. Lei è la piccola Gabrielly Ferreira, una bimba brasiliana venuta al mondo la scorsa settimana nel reparto maternità dell'ospedale universitario di Cascavel, nella parte occidentale dello Stato del Paraná.

A impressionare i medici anche la stazza della piccola, che alla nascita era lunga ben 54 centimetri ben sopra la media per le bimbe. Per questo la "piccolo gigante" come è stata ribattezzata è diventata la principale attrazione del reparto con molti infermieri che hanno voluto addirittura scattarsi delle foto con la bambina. La stazza però ha sorpreso anche la mamma, la 36enne di origini italiane Maria Cristina Trevisan, che si è ritrovata senza abiti adatti visto che la neonata veste come una bimba di diversi mesi. La donna ha dovuto mettere via gli abitini già comprati e ordinarne dei nuovi per vestirla.