Ancora un colpo di scena: la nave anti-migranti "C Star" è stata rilasciata ed è in rotta verso il Mediterraneo. Fonti di "Generazione Identitaria" ci confermano che è in viaggio da ieri sera, momento in cui ha lasciato il porto di Cipro, e dovrebbe arrivare nel capoluogo etneo entro lunedì. "Bugie e fake news delle Ong sono state smentite. Nulla di illegale è stato trovato a bordo, anche le infamie hanno le gambe corte" hanno precisato.

Come mostra il tracciato elaborato di "Marine Traffic", la nave si sta dirigendo verso le coste italiane dopo essere rimasta per qualche giorno al porto di Cipro a seguito delle denunce presentate da 5 cingalesi, "apprendisti marinai" secondo "Generazione Identitaria", irregolari secondo le autorità locali (che li hanno fermati per falsificazione di documenti e traffico di esseri umani). Intanto Lorenzo Fiato, portavoce italiano del movimento, risulta irraggiungibile al telefono; gli altri attivisti dichiarano di non voler parlare fino all'arrivo della nave a Catania.

Nave anti-migranti, "prigionieri espulsi dal Paese"

Intanto la stampa turca – in particolare Yeniduzen, riporta un'altra versione dei fatti. "La nave è partita dal porto di Famagosta senza processo. La polizia di Cipro Nord non è stata in grado di agire sui presunti documenti falsi per mancanza di relazioni diplomatiche con lo Sri Lanka" scrivono. Gli "apprendisti marinai" per salire sulla C-Star avrebbero pagato 10mila dollari: ma solo in 5 su 20 avrebbero denunciato i fatti.

Il sito Kibris Postasi ha aggiunto che il proprietario della nave avrebbe trascorso "una notte in carcere" e che, al termine delle indagini effettuate dalla polizia, "tutti i prigionieri sono stati espulsi dal paese" e all'armatore "vietato l'ingresso nel Paese".

La missione di Defend Europe.

"L'Unione Europea e le Organizzazioni non governative sono responsabili delle morti nel Mediterraneo. Non vogliono essere coinvolte troppo e così hanno creato una zona grigia nella quale le Ong e i trafficanti di esseri umani generano miliardi di dollari che poi vanno a finanziare la mafia e la rete islamica", a parlare è Jean-David Cattin di "Defend Europe". "Noi faremo delle ricognizioni per sapere dove sono le barche e, quando le localizzeremo, faremo delle foto per smascherare le Ong, distruggeremo le barche vuote e contatteremo la guardia costiera libica per dargli tutte le informazioni di cui hanno bisogno per rispedire indietro i migranti nelle coste libiche" ha concluso.