Non bastavano i tassisti inferociti, Uber ora deve fare i conti anche con mariti fedifraghi. La popolare azienda che offre un servizio di trasporto mettendo in contatto clienti e autisti attraverso una app, infatti si è vista citare in giudizio da un marito scoperto dalla moglie a fare viaggetti che aveva preferito tenere segreti. È accaduto in Francia dove, secondo quanto riporta il quotidiana locale Le Figaro, un uomo ha fatto causa alla società dopo che la moglie lo ha costretto al divorzio a causa della scoperta accusandolo di averla tradita.

Secondo l'uomo, infatti, lui inizialmente aveva usato il cellulare della moglie per viaggiare con Uber ma poi aveva disabilitato l'applicazione da quello smartphone per usare il suo. Al telefonino della consorte però sono continuati ad arrivare le notifiche dei suoi spostamenti così la donna ha scoperto i viaggi segreti del marito durante i quali sarebbe avvenuto il tradimento. A questo punto la dona ha chiesto e ottenuto il divorzi con relativi alimenti dall'uomo che ha deciso di rivalersi sull'app facendo causa e chiedendo un risarcimento di 45 milioni di dollari. Alla base del disguido pare ci fosse un problema tecnico con vecchie versioni del sistema operativo del telefono. "Il bug gli ha causato problemi nella sua vita privata", ha spiegato l'avvocato dell'uomo pronto a da fare battaglia in tribunale.