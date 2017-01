Assurda scena di violenza famigliare in una casa di Baltimora, nello stato americano del Maryland. Un uomo ha sparato alla moglie con una pistola che teneva in casa solo perché la donna aveva appena addentato un toast al formaggio che lui poco prima si era preparato per fare uno spuntino. Come raccontano i giornali locali, il protagonista dello sconsiderato gesto di violenza è il 55enne Daniel Brian Blackwell, che ha cercato di punire la moglie sparando almeno tre colpi di arma da fuoco attraverso il piano seminterrato della casa dove vivono anche i figli della coppia. Fortunatamente la donna non è sta raggiunta dai proiettili ed è rimasta illesa ma è subito scappata fuori casa insieme ai tre figli adolescenti allertando la polizia.

L'uomo, ancora infuriato per quanto accaduto prima, all'arrivo degli agenti addirittura si è barricato in casa con l'arma carica ed è stata necessaria una lunga trattativa delle forze dell'ordine per convincerlo a gettare la pistola. Poi, a seguito di una breve colluttazione, i poliziotti lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio. A questo reato poi si è aggiunto quello di detenzione illegale di armi visto che a seguito della perquisizione in casa gli agenti hanno trovato altre 15 armi da fuoco, 4 delle quali cariche, detenute senza nessuna autorizzazione.