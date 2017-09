Ha filmato il proprio suicidio in diretta streaming sui social network. Arslan Valeev, 31enne blogger russo, si è fatto mordere ad una mano da un mamba nero, uno dei serpenti più velenosi in assoluto, nel tentativo di uccidersi dopo il suo matrimonio finito male. L’uomo ha poi chiesto ai suoi spettatori di contattare la sua ex moglie, Ekaterina ‘Katya' Pyatyzhkina, per mostrarle il video del suicidio.

Nel filmato in questione (di cui abbiamo deciso di mostrare un solo singolo fotogramma) si vede Valeev, che gestiva il canale YouTube BobCat TV proprio con la sua ex partner, che perde i sensi lentamente, prima di crollare a terra e scomparire dell’obiettivo della telecamera. Sembra che almeno uno degli spettatori abbia contattato i servizi di emergenza, che successivamente sono arrivati sul posto ma non sono riusciti a salvarlo. Durante la diretta video, si sente il 31enne gridare di dolore dopo il morso del serpente. Quindi il suo respiro diventa più veloce e inizia a strabuzzare gli occhi. “Fatelo vedere a Katya, io la amavo molto”, e così dicendo mostra la mano con il segno del morso. "Bella, vero?” esclama di fronte alla telecamera.

Secondo quanto scrivono i media russi, all'inizio di questo mese, Valeev, che è originario di San Pietroburgo, si sarebbe scusato pubblicamente dopo aver picchiato violentemente Katya dopo averla accusata di tradirlo.