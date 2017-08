Nove anni, grandi occhi castani e un abitino bianco senza maniche: è questo l'aspetto che aveva l'ultima volta che è stata vista la piccola Maelys, la bimba che sta tenendo col fiato sospeso tutta la Francia. La piccola è scomparsa da ormai tre giorni dal parcheggio del ristorante di Pont-de-Beauvoisin, nell'Isère, dove era in corso il ricevimento di nozze di suo zio. La Gendarmerie Nazionale ha pubblicato su Twitter un annuncio che incoraggia chiunque avesse informazioni a farsi avanti.

Mentre la polizia draga le acque del fiume Guiers, le cui sponde distano a 500 metri dal locale nel sud della Francia, dove la piccola era ospite, le autorità escludono l'allontanamento volontario. L'ultima volta che è stata vista, Maelys, alle 3 di notte di domenica, era in una stanza della struttura in cui erano stati sistemati a dormire i bambini più piccoli. Le sue tracce sono state rinvenute dai cani poliziotto nel parcheggio, per questo l'ipotesi che la piccola sia stata prelevata e caricata in auto da qualcuno, sembra la più probabile. La procura ha aperto un fascicolo per rapimento.

Quando l'assenza della bimba è stata notata, è stato chiesto al dj della festa di fare un annuncio al microfono per richiamarla, ma Maelys era probabilmente già lontana. Gli invitati al ricevimento, circa 180 persone, sono stati tutti interrogati dalla polizia francese che non esclude neanche un incidente. Gli agenti continuano instancabilmente le ricerche perlustrando i boschi nel perimetro della struttura e le condotte fognarie. Anche l'abitazione del gestore del locale e la sua automobile sono state perquisite.