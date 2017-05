Era nata come una insolita ma innocua espressione artistica riferita soprattutto ai tetti de palazzi ma ben presto la cosiddetta roof dance, la danza sui tetti, è diventata ben altra cosa in mano a gruppi di ragazzini pronti a divertirsi ad ogni costo a spese altrui. Come racconta il quotidiano locale La Nuova Venezia, la pratica infatti si è trasformata in vandalismo allo stato puro nei giorni scorsi Chioggiaa, nel città metropolitana di Venezia quando gruppi di persone son saliti sui tetti delle macchine parcheggiate in strada lanciandosi in balli sfrenati e danneggiando ovviamente le auto.

Secondo alcuni testimoni, si trattava di giovanissimi , tutti tra i 16 e i 18 anni si età che in pochi minti hanno lasciato diverse auto con vistose ammaccature prima di dileguarsi tra le risate. L'allarme è scattato quando i condomini dei vicini palazzi hanno sentito le urla e la musica e han chiamato le forze dell'ordine per gli schiamazzi notturni ,ma affacciandosi hanno scoperto che le loro aut erano state danneggiate