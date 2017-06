Una giovane mamma di ventuno anni, Cheyenne Summer Stuckey, è stata arrestata dopo la morte di sua figlia, una bambina di appena sei mesi che si chiamava Zayla Hernandez. La piccola, secondo quanto ricostruito, è morta annegata nella vasca da bagno mentre stava facendo il bagnetto. Il drammatico episodio si è consumato in Texas e la giovane mamma ha ammesso di essersi distratta “per un paio di minuti” e poi, al suo ritorno in bagno, di aver trovato la figlioletta a faccia in giù nell’acqua. Agli investigatori ha detto che avrebbe voluto tentare di rianimarla, ma che non sapeva come fare. Ma a quanto pare – secondo quanto emerso dalle indagini della polizia – la mamma avrebbe lasciato la bambina da sola nella vasca per un periodo molto più lungo di quello di cui ha parlato e cioè per circa venti minuti.

La piccola dichiarata morta in ospedale – La donna avrebbe trascorso quei lunghissimi minuti su Facebook, per aggiornare il suo profilo e per chattare con alcuni contatti. La piccola è stata ricoverata in ospedale, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I primi risultati dell’autopsia hanno chiarito che la bambina è morta per annegamento. La giovane madre, secondo quanto si legge sui media locali, ha altri tre figli – due gemelline di quattro anni e un bambino di due – che dopo la morte di Zayla sono stati dati in affido. Su GoFundMe è stata intanto realizzata una pagina per raccogliere fondi per i funerali della piccola.