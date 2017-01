Dopo l'ennesima discussione sul tema, la madre lo aveva rimproverato mandandogli uno sms in cui gli chiedeva di iniziare a pagare l'affitto della sua stanzetta se voleva rimanere a vivere nell'abitazione di famiglia. Poche ore dopo però Elliot Stapleton-Giddins, un ragazzo inglese di 18 anni, si è tolto la vita impiccandosi nella stessa casa. A ritrovare il corpo è stata proprio la madre Tracey che però non ha potuto fare più niente per lui. Come raccontano i giornali britannici, il ragazzo da qualche tempo stava lavorando come cuoco in un noto ristorante della zona nel Buckinghamshire, per questo la madre gli aveva chiesto di contribuire al mantenimento della famiglia invece che spendere i soldi dello stipendio solo per sé stesso.

La pressione del lavoro e quella della madre però hanno avuto un effetto devastante sulla psiche del ragazzo che lavorava anche 50 ore a settimana. Come ricostruito dagli inquirenti, Elliot aveva circa 2.500 sterline sul suo conto in banca ma aveva previsto di spenderli per andare in viaggio con la sua ragazza. La madre ha spiegato che in casa pagava solo metà della bolletta del telefono per questo la questione dell'affitto era stata già discussa più volte anche con il patrigno. "Non era una questione di soldi però. Era solo per farlo diventare un po' più responsabile. Aveva detto di aver capito e che ne avremmo riparlato" ha spiegato la donna che gli aveva chiesto 200 sterline di affitto. "Forse non avrei dovuto mandagli uno sms, avrei dovuto parlare con lui di persona, ma non credo che questa sia la ragione del suo suicidio" ha concluso la madre del 18enne.