Legata con del nastro isolante ad una sedia da uno dei suoi insegnanti. I genitori di una bimba americana di quattro anni chiedono risposte dopo ad aver ricevuto l'inquietante foto della loro figlioletta dal Dipartimento dei Servizi per i Bambini e dei Servizi di Missouri, che ora sta indagando sul presunto incidente avvenuto, sembra, nel mese di marzo alla Little Learners di Florissant, un sobborgo della città di St. Louis.

L’immagine in questione sarebbe stata scattata e poi fatta circolare sul social network Snapchat. Elysha Brooks e Christian Evans hanno affermato in un post su Facebook che la piccola, che non è stata nominata, di non essere mai stati informati nella presunta punizione avvenuta a scuola. Le circostanze legate all’incidente sono poco chiare ei servizi sociali non hanno rilasciato commenti sulla vicenda, mentre è stata aperta un'inchiesta sulla vicenda. Ma Elysha sostiene che non si tratta del primo incidente che vede vittima la loro figlioletta e del quale non sarebbero stati informati: in passato, infatti, la bimba sarebbe caduta riportando una ferita ad un orecchio. In un primo momento, però, nessuno avrebbero riferito loro alcunché.

“Più guardo quella foto di mia figlia, più mi chiedo come possa essersi sentita in quel momento. Non sarò felice fino a quando non arriverà il giorno in cui chi ha fatto questo a mia figlia andrà in prigione” ha detto la donna. “Avrebbero dovuto proteggerla, invece le hanno fatto del male. Ora devono pagare” ha concluso Elysha.