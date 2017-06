La mamma le aveva consigliato non fidarsi di quel giovane di cui lei si era innamorata, considerandolo un tipo violento e poco affidabile, ma lei per tutta risposta lo ha fatto entrare in casa per farla aggredire a colpi di scariche elettriche. Protagonista della storia di violenza una 17enne di Augusta, nel Siracusano, ora fermata dai carabinieri con il suo ragazzo con l'accusa di minacce e aggressione. I rapporti in casa infatti andavano male da tempo proprio perché la donna si opponeva alla relazione della figlia ma è il grave episodio di aggressione che ha fatto scattare l'intervento dei militari.

Secondo l'accusa, la 17enne avrebbe fatto entrare di nascosto il ragazzo 22enne di notte mentre la madre dormiva, intorno alle 2,30, aprendogli la porta dell'abitazione e indirizzandolo verso la stanza da letto della donna. L'uomo avrebbe aggredito la donna con le scariche elettriche di un taser” arrivando a scaricare la batteria dell'oggetto che infine ha utilizzando anche per colpirla più volte alla testa. Stando sempre all’indagine dei carabinieri, la minore nel frattempo non avrebbe mai mosso un dito per difendere la madre e anzi avrebbe abbassato le serrande di casa per non fare sentire all’esterno le urla di dolore e le richieste di aiuto della vittima. Quando la donna si è ripresa, ha denunciato tutto così la 17enne è stata portata in una comunità minorile, mentre il suo fidanzato rinchiuso nel carcere di Siracusa.