Appena nati ma già orfani di padre e madre a seguito di una serie di drammatici eventi che hanno colpito la loro famiglia. È la terribile storia di due gemellini statunitensi venuti al mondo da alcuni giorni ma contro i quali il destino si è accanito subito in maniera dolorosa. Come raccontano i giornali locali, il padre dei bimbi, il 26enne Jevaughn Suckoo è stato colpito a morte da un colpo di pistola all'inizio di questo mese in un appartamento a West Palm Beach, nello stato della Florida, in Usa, dove viveva con la figlia di due anni e la sua compagna Stephanie Caceres, incinta e prossima al parto.

Tre giorni dopo essere stato ucciso, la mogie ha messo al mondo i gemelli Jevaughn Jr e Lailah, ma appena qualche giorno dopo, proprio mentre la famiglia si stava riunendo per i funerali dell'uomo, la donna si è sentita male ed è morta lasciando soli i due neonati e la bimba di due anni Kailanie. "È stato tutto così veloce e assurdo, stiamo solo cercando di capire come andare avanti", hanno spiegato dalla famiglia della coppia che ora si è mobilitata per assistere i piccoli rimasti senza padre e madre. Per loro si sono mosse anche le autorità locali assicurando che ci sarà assistenza, mentre gli amici di famiglia hanno lanciato una raccolta fondi.