La madre di un ragazzo affetto da sindrome di Down ha denunciato un’aggressione subita dal figlio ad opera di un operatore di un centro diurno socio-educativo-riabilitativo che il giovane frequentava fino a pochi giorni fa a Bari. Stando al racconto della donna, i fatti risalirebbero allo scorso 29 dicembre quando i familiari sono stati contattati per recarsi nella struttura e prelevare il ragazzo per delle presunti “contusioni riportate sotto ad un occhio a seguito di un urto contro un tavolo”, hanno spiegato gli stessi operatori.

La genitrice però ne avrebbe dedotto che quella ferita sarebbe stata provocata dal gesto di un educatore che avrebbe allontanato la sedia al figlio, facendolo cadere al suolo. Il figlio avrebbe poi sbattuto la testa contro il tavolo sotto il quale si era nascosto, ferendosi allo zigomo. L'educatore avrebbe poi strattonato il disabile per cercare di farlo uscire e poi gli si sarebbe messo addosso a cavalcioni. Accuse comunque tutte da verificare e sulle quali la polizia avrebbe avviato indagini ed acquisito le immagini di videosorveglianza della struttura. Dopo l’accaduto la madre ha deciso di non mandare più figlio al centro socio-educativo-riabilitativo