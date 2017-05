È una ragazzina di appena 16 anni la madre della neonata morta domenica sera all'ospedale di Trieste dopo essere stata abbandonata in un giardino di un condominio del capoluogo friulano. Il fagottino con dentro la piccola era stato scoperto nel primo pomeriggio, intorno alle 14, grazie ad una donna di passaggio e al suo cane che aveva iniziato ad abbaiare dopo aver fiutato la presenza della neonata. Avvicinatasi al posto, la donna ha fatto la drammatica scoperta facendo partire i soccorsi e l'intervento della polizia.

Mentre la piccola veniva trasportata d'urgenza all’ospedale infantile di Trieste, gli agenti si sono subito messi sulle tracce della possibile madre, scoprendo in poche ore che si trattava di una 16enne residente nello stesso condominio popolare del ritrovamento. La ragazzina ora è indagata formalmente per la morte della piccola neonata, come ha confermato la Questura di Trieste. Nonostante i vari tentativi dei medici dell'ospedale Burlo Garofolo di Trieste, infatti, purtroppo la piccola non ce l'ha fatta ed è morta in serata, circa sei ore dopo il ritrovamento.

Secondo quanto racconta il corriere della Sera, la 16enne avrebbe già ammesso tutto raccontando però di non aver gettato né portato la piccola a braccia sul piccolo cumulo di calcinacci dove è stata ritrovata ma di averla calata con una corda dal palazzo. La 16enne infatti avrebbe tenuto nascosta la gravidanza e partorito in casa, probabilmente in maniera prematura, poi presa dalla paura avrebbe pensato di disfarsi così della neonata. "Non mi ero accorta di nulla, Ho pensato fosse un problema legato al ciclo" avrebbe riferito la madre dell'adolescente.

Per verificare le dichiarazioni della ragazzina verrà disposta un’autopsia sulla neonata e visite mediche sulla 16enne, già ascoltata dagli psicologi. "È una vicenda atipica, soprattutto per il contesto, che non è di degrado sociale. Si tratta di una famiglia apparentemente normale, direi piccolo borghese. Vogliamo venire a capo del movente" ha spiegato il procuratore capo Carlo Mastelloni.