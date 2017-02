"Maria era innamorata di Giuseppe. Erano una coppia normale. Ed è normale fare sesso". I "Maria e Giuseppe" in questione non sono due persone qualsiasi, ma la Madonna e il suo compagno, e a pronunciare questa frase – che a qualsiasi fedele suonerà come una vera e propria eresia – è stata una suora, Suor Lucia Caram, molto celebre in Spagna per le sue frequenti apparizioni televisive. E' stato proprio in uno dei salotti tv più seguiti dal pubblico iberico che la monaca ha messo in dubbio il dogma della verginità di Maria, scatenando ovviamente le furiose protesta di migliaia e migliaia di cattolici e costringendo le autorità ecclesiastiche a intervenire e "mettere i puntini sulle i", spiegando che non ci sono dubbi, mai nessun rapporto intimo c'è stato tra Maria e Giuseppe.

L’arcivescovado di Vic da cui dipende la suora è immediatamente corso ai ripari. "Forma parte della fede della Chiesa, fin dagli inizi, che Maria sia sempre stata vergine" ha chiarito in una nota ufficiale: "Una verità proclamata in forma definitiva già dal II Concilio di Constantinopoli". José Maria Tamayo, segretario della Conferenza Episcopale Spagnola, è ha deplorato "la confusione suscitata nei fedeli", che a decine di migliaia hanno sottoscritto una petizione su Change.org per chiedere che Suor Caram venga sospesa. "Monsignori, questo è uno scandalo gravissimo, un intollerabile affronto alla fede cattolica".

Dal canto suo la povera suora, alla quale è sembrato di dire un'ovvietà, era stata invitata in trasmissione dal programma `Chester in Love´ proprio per parlare di sesso. "Ho rinunciato alle relazioni sessuali, ma sono sempre una donna, sento quello che sento", aveva esordito, per poi aggiungere: "Maria era innamorata di Giuseppe. Erano una coppia normale. Ed è normale fare sesso. Costa crederlo e digerirlo. Ci siamo fermati a norme che abbiamo inventato senza arrivare al vero messaggio". Poi, evidentemente non ancora cosciente dello scandalo provocato, ha rincarato la dose: "Le chiese sono vuote, ci vuole una rivoluzione.Il sesso è una forma per esprimere sentimenti; per la Chiesa è un tema sporco e occulto, ma io credo sia una benedizione".