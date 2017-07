La lotteria degli scontrini, introdotta con la legge di Bilancio 2017, potrebbe slittare al 2019, nonostante la sua partenza in via sperimentale fosse prevista per il novembre di quest’anno e la sua entrata a regime per il 2018. La lotteria degli scontrini è una lotteria nazionale collegata agli acquisti fatti dai consumatori che dovrebbe ripetersi con cadenza mensile. Con la legge di Bilancio 2017 si è deciso di prevedere l’inserimento, su richiesta, del codice fiscale del cliente nello scontrino fiscale e nella ricevuta d’acquisto per poter poi prendere parte alla lotteria. All’estrazione dei premi può partecipare chiunque effettui acquisti di beni o servizi nei punti vendita di negozianti che hanno scelto di utilizzare la trasmissione telematica dei corrispettivi. Non vengono considerati validi, per partecipare alla lotteria, gli acquisti avvenuti con richiesta di fattura con partita Iva. Inoltre, se il cliente decide di pagare con carta di credito le possibilità di vincita sono maggiori del 20%.

La possibilità che l'inizio della lotteria slitti è dovuta al fatto che il governo starebbe valutando l’ipotesi di inserire, in vista della prossima manovra, un pacchetto digitale anti-evasione all’interno del quale sarebbe prevista anche la sua introduzione a partire dal 2019. In questo pacchetto, inoltre, dovrebbero rientrare alcune misure riguardanti l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati e il documento unico di vendita.

Secondo quanto riporta il Corriere.it, inoltre, per l’attuazione della lotteria degli scontrini manca ancora l’infrastruttura tecnologica necessaria per il supporto di questa iniziativa. Il governo starebbe comunque studiando un sistema di trasmissione dei dati più semplice tramite la creazione di un documento unico di vendita che possa superare le diverse modalità attualmente previste (fattura, ricevuta) e che possa semplificare la comunicazione telematica.

La lotteria degli scontrini verrà introdotta come tentativo di incentivare i cittadini a richiedere lo scontrino fiscale e i negozianti a emetterli, come sistema per tentare di combattere l’evasione fiscale. Dopo l’acquisto, il negoziante deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti la singola operazione di acquisto per permettere all’acquirente di partecipare alla lotteria. Su questo punto, però, la Cna avevano chiesto in che modo il consumatore potesse verificare che il negoziante avesse realmente trasmesso l’operazione.