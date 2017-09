"Caro presidente, questo è un incarico unico e senza una strada sicura per il successo, perciò non so se qualche mio consiglio personale possa essere particolarmente utile. Tuttavia lasci che condivida qualche riflessione sugli ultimi otto anni", così il Presidente Usa uscente Barack Obama ha voluto rivolgersi al suo successore alla Casa Bianca, Donald Trump, in una missiva lasciata in un cassetto della scrivania dello studio ovale. Il contenuto della lettera, che è una sorta di consuetudine, doveva rimanere segreto ma è stato divulgato ora per la prima volata dalla Cnn.

Obama nel suo stile elenca tre punti fondamentali da seguire. Il primo è dare nuove speranze e avvenire alle future generazioni, il secondo è guidare gli Usa nella leadership internazionale e infine quello di salvaguardare le istituzioni democratiche. "Milioni di persone hanno messo le loro speranze in te, e tutti noi, al di là dei festeggiamenti, dobbiamo sperare di avere più prosperità e sicurezza sotto la tua presidenza. Non tutti sono così fortunati. Spetta a noi fare tutto il possibile per costruire gli strumenti per il successo di ogni bambino e famiglia disposti a lavorare sodo", spiega Obama.

Sottolineando poi l’importanza della “leadership americana” nel mondo, l'ex presidente ha ricordato a Trump: “È nostra responsabilità, attraverso le nostre azioni e l’esempio che forniamo, sostenere un ordine internazionale che è stato posto fin dalla fine della guerra fredda e da cui dipendono prosperità e sicurezza”. Infine avverte: "Siamo solo occupanti temporanei di questa posizione. Questo ci rende custodi di istituzioni e di tradizioni democratiche come lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, la protezione dei diritti civili per i quali i nostri antenati hanno combattuto. Qualunque sia la tensione della politica di giorno in giorno, spetta a noi lasciare questi strumenti della nostra democrazia almeno altrettanto forti di quando li abbiamo trovati ".

Poi il saluto finale con qualche consiglio molto più personale: "Nella furia degli eventi e nell'onere della responsabilità, trovi il tempo per gli amici e per la famiglia. La aiuteranno a superare gli inevitabili momenti difficili. Michelle e io auguriamo a lei e Melania il meglio, mentre vi imbarcate in questa grande avventura, e sappiate che siamo pronti ad aiutare in qualsiasi modo possiamo. Buona fortuna".