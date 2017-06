A mani nude, senza corde e senza ganci. Così Alex Honnold, alpinista statunitense di trentuno anni, si è arrampicato lungo El Capitan, una montagna del Parco nazionale di Yosemite, in California. È alta 2307 metri e ha una parete di oltre 900 metri, considerata difficilissima da scalare. Ma Honnold lo ha fatto, in meno di quattro ore e senza corde o altre sicurezze, sabato scorso. Ha di fatto rischiato la vita a ogni passo arrampicandosi a mani nude con addosso solo pantaloncini e un paio di scarpette. Questa sfida estrema si chiama free solo e ha radici antiche. Honnold ha dato inizio alla sua impresa poco dopo le 5.30 del mattino e poco prima delle 9.30 ne è uscito vittorioso. Ha impiegato 3 ore e 56 minuti per scalare il famoso massiccio californiano ed entrare nella storia. Per idratarsi e nutrirsi aveva infilato bottiglie d’acqua e barrette energetiche nelle nervature della parete che aveva studiato in decine e decine di salite e discese in sicurezza.

Honnold ha detto di aver realizzato “il sogno della vita” – L’annuncio dell’impresa è stato dato da National Geographic, che il prossimo anno uscirà con un docufilm sull’arrampicatore di Sacramento. “Ci pensavo da otto anni — ha raccontato al San Francisco Chronicle —. Ogni volta guardavo quella parete e mi dicevo ‘Dio mio, come posso farlo?’. Capisco che per chi non arrampica tutto ciò appaia folle. Ma ho dedicato 20 anni della mia vita a questa disciplina e sei o sette a questo progetto”. Honnold ha detto di aver realizzato “il sogno della vita”. Tommy Caldweel, un altro noto arrampicatore, ha detto che quello che ha fatto Honnold è paragonabile ai primi passi di Neil Armstrong sulla Luna. L’impresa di Honnold è stata celebrata anche da moltissime star, tra cui Jared Leto, attore e voce dei 30 Second To Mars, che ha regalato all’arrampicatore l’affetto e il boato del suo pubblico.