in foto: Uno scrorcio di piazza del Pantheon

Di recente Dario Franceschini ha annunciato la creazione di un Parco archeologico nella zona Colosseo-Foro-Palatino-Domus Aurea. La gestione dell'area sarebbe affidata a un manager e prevederebbe tra gli altri interventi la ricostruzione dell'arena dell'anfiteatro. Si aggiunge al quadro di rinnovamento la decisione di far pagare l'accesso al Pantheon, uno tra i più rappresentativi e amati monumenti- simbolo della Roma Antica. Con l'attuazione del parco archeologico, ciò che viene messo a rischio è in primis l'attitudine a vivere collettivamente questi luoghi, sentendosi parte di una vera e propria comunità, l'humus stesso della città, fatto di persone che vivono e percorrono i luoghi della storia.

Così Roma diventa Disneyland.

Secondo il ministero una gestione centralizzata favorirebbe la valorizzazione e la fruibilità dell'area, il ritorno economico sarà notevole, ma a quale prezzo? Si dovranno eliminare le barriere all'ingresso dei tre siti e sarà così creata un’unica e invalicabile frontiera. Una Roma sensazionale, antichissima ma blindata al tempo stesso. Non ci si potrà avvicinare nemmeno alla piazza del Colosseo, e buona parte del Colle Oppio non sarà valicabile nemmeno da chi ci risiede. La zona sarà adibita al mero lucro turistico, riducendo gli spazi di abitabilità e cittadinanza.

Immaginate il Pantheon, ma a porte chiuse…

I dati sono fruttuosi e il Ministero è giustamente allettato: sono circa sette milioni di visitatori del 2016, varrebbe la pena farli pagare e mettere a reddito ‘la grande bellezza'. Valorizzare sì, ma compatibilmente con le esigenze della cittadinanza e non tradendo le abitudini dei romani. Un Pantheon a porte chiuse significa una trasfigurare un'icona monumentale e cambiare drasticamente le abitudini di chi vive Roma nel quotidiano e non da turista. Il piano ministeriale sottrae le bellezze archeologiche alla collettività. L'assessore alla cultura del Comune di Roma e vice-sindaco, Luca Bergamo, si è opposto alle ultime iniziativa ministeriali, ricordando che Roma non debba però diventare parco giochi dell'antichità. Il rischio c'è e a risentirne potrebbero essere i cittadini che non vogliono fare i turisti, vogliono vivere la propria città a pieno che già è complicata e faticosa per mille altre questioni.

Il parere dell'archeologo, Stefano Alessandrini.

Per entrare nel merito della questione abbiamo chiesto un parere a Stefano Alessandrini, consulente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il quale dichiara a Fanpage.it che il parco archeologico si può realizzare ma con maggior prudenza e che ad essere prioritaria deve restare la salvaguardia delle aree archeologiche, prima di ogni altra cosa

Mi auguro veramente che il Colosseo e i Fori diventino una risorsa non solo per se stessi, ma per tutti i monumenti, per i siti archeologici in pericolo, i reperti in magazzino da restaurare e catalogare. Il progetto di un immenso parco archeologico, dai Fori fino all’Appia Antica, non è certo una novità (era il sogno del grande Antonio Cederna), ed in parte è stato attuato. Il colle Oppio va salvato dal degrado: rappresenta un insieme di testimonianze straordinarie (come la Domus Aurea e le terme di Tito e di Traiano). Unirlo al Parco lo valorizzerà, ma va recintato e sorvegliato esattamente come i Fori (eliminando il traffico e lasciando una parte verde alla fruizione pubblica).

Continua Alessandrini, sottolineando l'importanza della collaborazione con le associazioni in difesa del Patrimonio culturale

Il problema per me non è fare il Parco, ma come e con chi. Nel progetto devono anche essere coinvolte le principali associazioni che per decenni hanno difeso il patrimonio culturale della Capitale dagli assalti del cemento e svolgono attività di valorizzazione. Penso ad Italia Nostra, al Gruppo Archeologico Romano e a tutti i volontari con esperienza nel campo della tutela. La priorità assoluta è il completo recupero della Domus Aurea, unica e incredibile, che non è stata completamente scavata. Ricordo inoltre la cronica mancanza di fondi, che non permette al Comune di avviare restauri importantissimi e prioritari, come il completamento di quelli sulle Mura Aureliane. Gli incassi devono servire anche per questo scopo. Roma è madre di tutti, e lo Stato deve contribuire alla salvezza delle testimonianze del suo passato.

Ci auguriamo che con la realizzazione di questo grande parco archeologico il Ministero riesca a trovare un punto di equilibrio fra la tutela dei beni e la messa a reddito degli stessi, senza restringere ulteriormente gli spazi di cittadinanza e di vivibilità. Ci auguriamo che questa grande bellezza non divenga pura mercificazione.