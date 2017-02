Dal 1° febbraio in Germania è partito un programma di incentivi, finanziato con 40 milioni di euro per l'anno 2017, attraverso il quale sarà offerto un contributo pari a 1.200 euro ai richiedenti asilo che decideranno di tornare volontariamente al proprio Paese d'origine. La misura sostanzialmente mira a convincere i richiedenti asilo che hanno poche speranze di ottenere risposta positiva alla propria pratica a lasciare volontariamente la Germania senza che il governo debba ricorrere all'espulsione coatta. Nel caso in cui il richiedente asilo decida quindi di abbandonare il Paese, riceverà un "bonus" da 1.200 euro, mentre a chi provvederà ad andare via entro i tempi previsti, dopo aver ricevuto risposta negativa alla propria richiesta, verranno erogati 800 euro, stessa cifra per chi, invece, risulta destinato a lasciare il Paese ma che per motivi di salute, per esempio, ancora non è stato formalmente espulso. Inoltre, le famiglie composte da più di 4 persone potranno ricevere un ulteriore bonus da 500 euro. Gli aiuti finanziari erogati dalla Germania attraverso questo programma sono particolarmente rivolti ai migranti che hanno più di 12 anni e che risultano privi di mezzi economici, mentre per i bambini sotto i 12 anni le cifre previste sono dimezzate.

Gli aiuti economici in cambio della partenza volontaria non sono però una novità in Germania. Già da tempo, infatti, lo Stato eroga incentivi ai richiedenti asilo che decidono di tornare nel proprio Paese d'origine attraverso il REAG, il Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany. L'entità dei contributi erogati finora, però, è molto più bassa di quanto invece previsto dal nuovo programma di aiuti. Fino a ieri, infatti, la Germania prevedeva un contributo per la copertura dei costi di viaggio per il ritorno e una somma tra i 300 e i 500 euro a persona per i migranti provenienti da 45 Paesi totali.

Stando ai dati ufficiali, nel 2016 sono stati in tutto 55.000 i migranti che hanno visto respinta la propria richiesta d'asilo e che hanno spontaneamente abbandonato la Germania, mentre le espulsioni risultano 25.000 nello stesso anno.