Il matrimonio gay è legge in Germania. Il Bundestag tedesco ha infatti approvato a maggioranza il provvedimento che rende possibile la piena parificazione delle unioni omosessuali con quelle etero: 393 deputati hanno votato a favore, 226 contro e in quattro si sono astenuti.

Il voto era palese e dalle immagini ha fatto discutere la decisione della cancelliera Angela Merkel di votare ‘no’: “Il matrimonio è tra un uomo e una donna” ha poi commentato il numero uno del governo tedesco che lunedì, intervistata dalla rivista femminile Brigitte, aveva annunciato che avrebbe lasciato libertà di coscienza ai suoi parlamentari, nonostante l’aperta contrarietà del suo partito, la Cdu, sul tema. "È stato un dibattito lungo intenso ed emotivo, e spero ci sia rispetto per entrambe le parti", ha aggiunto la Merkel. Va detto che in Germania esistono da anni le “eingetragenen Partnerschaften”, le unioni civili, ma la cancelliera si era sempre espressa contro un’equiparazione con il matrimonio tra uomo e donna. La storica legge ha comunque ottenuto i voti favorevoli di una maggioranza costituita da eletti dei tre partiti di sinistra presenti alla camera bassa: i socialdemocratici della Spd, i Verdi e la sinistra della Linke.

Il codice civile tedesco dunque ora cambia stabilendo che "il matrimonio è stipulato a vita tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso" e garantisce alle coppie omosessuali una serie di diritti tra cui l'adozione, e non solo riconoscere quello del compagno o adottato dal compagno. La legge e la misura dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno.