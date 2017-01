Sarà trasferita in un carcere per soli uomini Estibaliz Carranza, la gelataia austriaca condannata nel 2012 all’ergastolo per l’omicidio dell’ex marito e l’amante, entrambi fatti a pezzi con una motosega, poi nascosti nel surgelatore del locale e infine seppelliti in cantina. Soprannominata la “donna di ghiaccio” dai media austriaci, la gelataia-killer confessò i suoi crimini avvenuti nel 2008 e nel 2010. Durante il processo a suo carico disse che l’ex marito non la lasciava in pace e l’amante la tradiva. Nessuno dei due, inoltre, l’aveva resa madre. I due uomini, uno tedesco e l’altro austriaco, furono ritrovati quasi casualmente pochi giorni prima dell'arresto della donna. La donna li aveva uccisi a colpi di arma da fuoco e poi fatti a pezzi. Infine li aveva nascosti in un congelatore murato in uno scantinato di uno stabile in cui Estibaliz aveva in uso un appartamento e gestiva una gelateria. Per nascondere gli odori la donna usava continuamente dei deodoranti.

I due delitti nel 2008 e nel 2010 – Prima Carranza ha ucciso Holger Holz, il marito, nel 2008, poi con la stessa pistola dopo due anni ha ucciso anche l’amante, Manfred Hinterberger. I resti dei cadaveri dei due uomini furono ritrovati nel giugno del 2011, durante alcuni lavori di ristrutturazione dell'edificio. Ora la donna, si legge sul britannico Mirror, è stata trasferita in un carcere all’avanguardia che ospita già 91 uomini. I detenuti possono muoversi liberamente all’interno dell’istituto, che vanta camere singole e doppie e che permette ai prigionieri di cucinare insieme. L’istituto ha anche una sala con una tv.