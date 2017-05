Un drammatico incidente quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 maggio, nelle campagne fra Gabbro e Castelnuovo, nel mezzo delle Colline Livornesi. Un uomo di 71 anni del posto è rimasto incastrato con la gamba destra nella motozappa: l’arto gli è stato tranciato in più punti. Come scrive Il Tirreno, Piero Di Paco era impegnato nel campo di sua proprietà lungo la strada vicinale pubblica in località Castelpiero.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che il contadino, stesse dissodando il terreno in prossimità del ciglio della strada, quando per causa ancora da chiarire è inciampato, cadendo indietro. La gamba destra gli è rimasta incastrata nell’attrezzo meccanico, che ha continuato a funzionare, provocando lesioni molto profonde in più punti dell’arto. Allertato dalle grida del 71enne, un uomo che abita nelle vicinanze ha dato i soccorsi: il primo ad intervenire sul luogo dell’incidente è stato un carabiniere fuori servizio, residente in zona, che ha disattivato la motozappa. Il militare ha poi fermato l’emorragia del ferito, togliendosi la cintura dei pantaloni e bloccandola attorno alla gamba dello sfortunato contadino. L’altro vicino di casa, con le cesoie, si è ha invece tagliato recinzione presente attorno al terreno di Di Paco, così da facilitare il successivo ingresso delle ambulanze in precedenza allertate dagli uomini.

Sul posto è giunto un mezzo della Misericordia di Gabbro e un altro della Pubblica assistenza di Rosignano, con medico a bordo. Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco ed un elisoccorso. Il personale sanitario del 118, dopo aver stabilizzato temporaneamente il pensionato per poterlo trasferire sull’elicottero, lo ha portato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno. Di Paco è in condizioni molto gravi: ha perso molto sangue, vista la forte emorragia causata dalle profonde ferite provocategli dall’attrezzo.